Mehmet Kirazdibi kimdir?
Mehmet Kirazdibi, MHP listesinden Ankara'nın Ayaş ilçesi belediye başkan adayı oldu. Ankara doğumlu olan Mehmet Kirazdibi, 2014 yerel seçimlerinde de Ayaş ilçesi Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti.
Ankara'nın Ayaş ilçesinin belediye başkan adayının Mehmet Kirazdibi olduğu açıklandı. MHP Ankara'nın Ayaş ilçesi adayı Mehmet Kirazdibi'nin kim olduğu merak edildi. Mehmet Kirazdibi MHP'den Ayaş Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Lise mezunu olan Kirazdibi, uzun yıllar MHP çatısı altında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Mehmet Kirazdibi'nin Ankara ve Ayaş bölgesinde tanınan bir isim olduğu bilinmekte.
Mehmet Kirazdibi'nin hayatı ve biyografisi hakkında resmi bir açıklama bulunmakta.