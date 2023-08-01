Mehmet Kelleş kimdir? Mehmet Kelleş nereli?
Adıyaman Üniversitesi rektörü kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Peki, Mehmet Kelleş kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kelleş atandı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Bölümü okuyan Mehmet Kelleş, İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D.bölümünde doktarasını yaptı. Ardından üniversitesine doçent olarak atandı. Mehmet Keleş Ağustos Resmi gazete 2023 kararlarıyla Adıyaman Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.
Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in uzmanlık alanı 'Kulak Burun Boğaz Hastalıkları'dır.