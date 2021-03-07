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İSLAM Mehmet Kapukaya: İslam'dan önce kadının hiçbir değeri yoktu
İSLAM

Mehmet Kapukaya: İslam'dan önce kadının hiçbir değeri yoktu

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, İslam'ın ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) kadına verdiği değeri anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:58:00 - 2021-03-08 00:03:39
Mehmet Kapukaya: İslam'dan önce kadının hiçbir değeri yoktu

"İslam'dan önce kadınların hiçbir değeri yoktu." diyen Kapukaya, "İslam Dini yeryüzünü şereflendirmeden önce kız çocuklarının hiçbir hakkı da yoktu. İslam öncesindeki Arap toplumunda kız çocukları doğduğu zaman kendilerine reva görmedikleri için onu sahiplenmez 'Bu Allah'ın kızı' derlerdi. Buna karşın erkek çocukları olduğunda ise çok sevinirlerdi. Hatta erkek çocukları doğduğu zaman kutlama bile yaparlardı." ifadelerini kullandı.

Kadına değeri İslam verdi

Yüce Kur'an'daki ayetlere dikkat çeken Kapukaya,  "İslam'dan önceki toplumların kız çocuklarına bakış açısı Nahl Suresi'nin 58 ve 59. ayetlerinde şöyle anlatılmıştır: 'Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin (kendisine göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlerlerdi. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar!' Bu Ayet-i Kerime'de de görüldüğü üzere bir kız babası olarak yaşamaktansa, toplum içinde 'başım dik, alnı açık' yaşayayım diye onu toprağa gömerlerdi. Halbu ki İslam'a baktığımız zaman; kadının değerli olduğunu, kadın gibi haklara sahip olduğunu görüyoruz." dedi.  

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