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Seçim 2019 Sayfası

Mehmet Kanar mazbatasını aldı

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15 Nisan 2019 Pazartesi 19:38
Mehmet Kanar mazbatasını aldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı MehmetKanar mazbatasını aldı


31 Mart mahallî seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, mazbatasını aldı. Ekibiyle birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na giden Kanar, 2009-2019 yıllarında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan’dan görevi alarak, ilçenin yeni belediye başkanı olarak görevine kurban keserek başladı. Başkanlık odasında yapılan törende, Mehmet Kanar 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, “Şimdi sıra bizde. Seçimler bitti, şimdi hizmet zamanı, vatandaş bizlerden hizmet bekliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 19:38
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