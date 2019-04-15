Mehmet Kanar mazbatasını aldı .

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı MehmetKanar mazbatasını aldı

31 Mart mahallî seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, mazbatasını aldı. Ekibiyle birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na giden Kanar, 2009-2019 yıllarında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan’dan görevi alarak, ilçenin yeni belediye başkanı olarak görevine kurban keserek başladı. Başkanlık odasında yapılan törende, Mehmet Kanar 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, “Şimdi sıra bizde. Seçimler bitti, şimdi hizmet zamanı, vatandaş bizlerden hizmet bekliyor” dedi.

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