Mehmet Kalemci kimdir? Mehmet Kalemci nereye atandı?
İmam olarak görev yapan Mehmet Kalemci’nin Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne atanması başta Sözcü olmak üzere solak medyayı rahatsız etti. Peki Mehmet Kalemi kimdir?
Mersin’in Mut ilçesindeki Yeni Cami’de imamlık yapan Mehmet Kalemci, Mut Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü oldu. Mehmet Kalemci’nin Sosyal Hizmetler Müdürü olması solak medyayı rahatsız etti. Solak medya sosyal medya üzerinden Mehmet Kalemci’yi itibarsızlaştırma kampanyasına girişti.
Mehmet Kalemci yeni görevini sosyal medyadan ilan ederek, atanmasında emeği geçenlere isim vermeden teşekkür etti: “T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mut Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü olarak yeni görevime başladım. Rabbim milletimize hakkıyla hizmetkâr olabilmeyi hayırlı hizmetler yapabilmeyi sevenlerimizin duası ile birlikte nasip eylesin inşallah.”