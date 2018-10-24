Mehmet İhsan Taşer TÜBİTAK Yönetik Kurulu üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. TÜBİTAK yönetim kuruluna atanan isimler arasında yıl BT sektörünün ilk yan ve çevre birim firmalarından 3P’nin kurucu ortağı olan Mehmet İhsan Taşer yer aldı. PekiMehmet İhsan Taşer kimdir?Mehmet İhsan Taşer nereli ve kaç yaşında?Mehmet İhsan Taşer hangi görevde bulundu? İşteMehmet İhsan Taşer biyografisi...

Ülker iştirakleri arasında yer alan Datateknik Bilişim Grubun bir diğer şirketi Hızlı Sistem Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Mehmet İhsan Taşer, iş hayatına 1986 yılında Apple Bilkom’da atıldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Taşer, aynı yıl BT sektörünün ilk yan ve çevre birim firmalarından 3P’nin kurucu ortağı oldu.

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