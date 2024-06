Mehmet Hanefi Kutluoğlu'nun vefatı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Holo Fotgene (Taşçılar) köyü doğumlu Hanefi Hoca, Topaloğulları adıyla anılan kalabalık bir aileye mensuptur. Soy ismi de aslında Topaloğlu iken bölgenin Kur’an hizmetinde öne çıkan ismi Hafız Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca’ya nisbetle Kutluoğlu olarak değiştiren Hanefi hoca üç yaşında annesini, 1892 yılının Hacc’ında babasını kaybetmiştir.



Üç yaşında öksüz, 12 yaşında yetim kalan Hanefi hoca, Kur’an okumaya ise 7 yaşında iken başlamış ve 9 yaşında hıfzını tamamlamış. Köyünde yer alan Molla Kerim Mescidi’nde hafızlığını tamamlar ve hocasından hep taltif görür. Hatta hocası “benden sonra bu kursa kimse bakmaz, sen burasını boş bırakma” diye de vasiyet eder.



Hanefi Hoca bir yandan okur, bir yandan da babasının vefatı dolayısıyla kendisine geçim ve meşguliyetler arar. Bir ara keçe yapma sanatını öğrenir, bir zaman yakın köyden Hasan Er isimli bir âlimden, güneşten istifade edilerek zaman ayarı yapılan İrtifa Tahtası kullanımını öğrenir. Sonra marangozluğa merak salar. Bütün bu işlerin arasında medrese tahsili görenlerin sınav yapılıp askerden muaf tutulduğu sınavları geçer ve askerden muaf tutulur.



Hanefi Hoca Zavzaka, Hoha, Oksu, Yukarı Kondu, Kavelar, Posus, Kalanas, Büyük Belen ve daha nice köylerde imamlık yapar, her köyde önemli hatıralar bırakmıştır. Aynı zamanda sayısı 100’leri bulan hafız yetiştirmiştir. 1941 yılında Yukarı Kondu köyünde imamken Of’a bağlı Hastikoz köyünde imam olan Hacı Hasan Efendi ile mektuplaşmaları olur ve Hanefi Hoca bunu ömür boyu saklar. Mektubun son cümlesi ise “Unutmadığın takdirde unutulmazsın”dır.



Hanefi Hoca bir vakit Of’un yakın köylerinde de imamlık yapmıştır. Perşembe günleri öğle namazında Of Camii kalabalık olurmuş. Camide insanlar hocaları bulunca sorular sorarlarmış. Yine bir gün Hanefi Hoca camide insanların suallerine cevap verirken başında kaşkola benzer bir sarık bulunmaktadır. Jandarmalar camiyi basarlar ve hocanın başındaki kaşkole benzer sarıktan dolayı karakola götürürler, ancak bir süre sonra salıverirler.



Erzurum merkez Gürcükapı Camii’nde imamlık yapan, kısa bir süre Divriği merkez vaizi olarak görev yapan Hanefi Hoca, her görev yaptığı yerde hoş sada bırakmış, güzel talebeler yetiştirmiştir.