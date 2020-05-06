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Korona Virüs

Mehmet Hanefi Aydın kim? | Sudan'dan gelen hastanın durumu

Mehmet Hanefi Aydın kim? Türkiye bir vatandaşını daha ülkeye getirdi. Sudan’da tedavi edilmeyen hastanın Türkiye’ye gelmesinin ardından pek çok kişi “Mehmet Hanefi Aydın kim?” , “Sudan’dan gelen hasta koronavirüs mü?” , “Sudan’dan getirilen hastanın durumu nasıl?” korularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:50:00 -
Mehmet Hanefi Aydın kim? | Sudan'dan gelen hastanın durumu

Türkiye koronavirüse karşı önemli bir mücadele veriyor. Bu süreçte Türkiye, yurt dışında yaşayan ve sağlık sorunları sebebiyle yardım talep eden vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Son olarak Mehmet Hanefi Aydın isimli vatandaş, Türkiye’ye getirildi. İşte, detaylar.

Mehmet Hanefi Aydın kim? | Sudan'dan gelen hastanın durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Hanefi Aydın'a, Sudan'ın başkent Hartum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.

Fahrettin Koca, "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyipevine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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