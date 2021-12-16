Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Mehmet Hamdi Yıldırım görevden mi alındı?

Görevden alının Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı. Peki Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Mehmet Hamdi Yıldırım nereli , kaç yaşında? Mehmet Hamdi Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir?

1965 yılında Konya Çumra’da doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1991 – 1993 yılları arasında MPM ( Milli Prodüktivite Merkezi ) Türk Şeker A.Ş Reorganizasyon Proje Komisyon Üyeliği Grup Başkanlığı ve aynı zamanda Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Dış Alım-Satım Müdürlüğünde görev yaptı.

1993 – 1996 yılları arasında çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996 – 1997 yılları arasında Madencilikten sorumlu Devlet Bakanlığı Baş Danışmalığı yaptı. Aynı yıllar içerisinde Eti Holding ( Madencilik ) Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür Vekilliği görevini yürüttü. 2003 -2005 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eti Zeolit Kimya Sanayi A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Aynı yıllar içinde ayrıca Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş ( Kanada ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı.2003 – 2008 yılları arasında Enerji Bakanlığı Bakan Danışmanlığı yaptı.

Görevi süresinde ETİMINE SA ( Lüksemburg ) ve TMSF Toprak Holding Toprak İnşaat Yönetim Kurullarında Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürüttü. 2008 – 2014 Maden İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atandı.2015 – 2016 yılında Müsteşarlık görevini yürüttü.2016 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına atandı. Avea Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. Hamitabat Elektrik Üretim Ticaret AŞ ve Türksat Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.2016 yılında Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine atandı.2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Hamdi Yıldırım Rusça ve İngilizce bilmektedir.