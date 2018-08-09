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Mehmet Hadi Tunç kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olan Mehmet Hadi Tunç nereli?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç getirildi. Peki Mehmet Hadi Tunç kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olan Mehmet Hadi Tunç nereli?

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:35
Mehmet Hadi Tunç kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olan Mehmet Hadi Tunç nereli?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç getirildi. Peki Mehmet Hadi Tunç kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olan Mehmet Hadi Tunç nereli?

Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri ile yeni bir döneme gerdi. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte devlet dairelerinde son dakika atamalar gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç getirildi.

Mehmet Hadi Tunç, ​1959 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Malatya Tarım İl Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanıyla meslek hayatına başladı. 1986 yılında Elazığ Yem Fabrikasında şef olarak görev aldı. 1988 yılında Hilvan Yem Fabrikası müdürlüğüne getirilen TUNÇ, 1992'den itibaren İstanbul Yem Fabrikasında müdür olarak çalışmaya devam etti. 1994-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Şeker Kurulu üyeliği, Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda Koordinatör olarak görev yaptı. 11/10/2013 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 18/10/2017 tarihi itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve getirildi. Mehmet Hadi TUNÇ, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:35
  1. Malatya
  2. İstanbul
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