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‘Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi Özkarcı oldu

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Mehmet H.

29 Mart 2019 Cuma 16:11
‘Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi Özkarcı oldu

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi belli oldu.


Şiir eleştiri ve inceleme eserlerinin değerlendirildiği Mehmet H. Doğan Ödülü için bu yıl 9şiir, eleştiri ve inceleme eseri incelemeye alındı. Başvurular, seçici kurul üyeleri Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu tarafından değerlendirildi. Mehmet H. Doğan Ödülü kapsamında, seçici kurul üyeleri bu yıl bir de jüri özel ödülü verme kararı aldı.


Yapılan değerlendirmede “Mehmet H. Doğan Ödülü”nün sahibi, “Ece Ayhan” adlı çalışmasıyla Ali Özgür Özkarcı oldu. Mehmet Kalpaklı ve Walter G. Andrews’ın hazırladığı, Osmanlı şiir geleneğini anlama açısından önemli bir kaynak olarak gösterilen “Sevgililer Çağı” kitabı da jüri özel ödülüne lâyık görüldü.


Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen törende ödüller sahiplerine verildi. Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala katıldı.


“Mehmet H. Doğan Ödülü”ne değer görülen Ali Özgür Özkarcı’ya ödülünü seçici kurul başkanı Metin Celal verdi. Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen Mehmet Kalpaklı ve Walter G. Andrewstörene katılmadığı için onların adına ödülü Sinem Özkan aldı.


Nilüfer Belediyesi Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu da seçici kurul üyelerine organizasyona katkılarından dolayı teşekkür ederek anmalık hediye etti.


“Mehmet H. Doğan Ödülü”nü alan Ali Özgür Özkarcı, yaptığı konuşmada Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği faaliyetlerle şehrin ve ülkenin, sosyal ve kültürel hayatına değer kattığının altını çizerek “Türkiye yıllardır belirli bir karanlıkla boğuşurken, kültürel direnişi sürdürdüğü için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.


Ödül töreni sonrasında Ali Özgür Özkarcı’nın konuşmacı olduğu, Orhan Alkaya ve Metin Celal’in yönettiği bir söyleşi de gerçekleştirildi. Söyleşide, Ali Özgür Özkarcı ödül alan kitabı ve şiir incelemesi hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:11
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