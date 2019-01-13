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Mehmet Gürbüz kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı Mehmet Gürbüz

Mehmet Gürbüz AK Parti Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Gürbüz’ün kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş ElbistanBelediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz kimdir? İşte Mehmet Gürbüz biyografisi

13 Ocak 2019 Pazar 15:44
Mehmet Gürbüz kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı Mehmet Gürbüz

Mehmet Gürbüz AK Parti Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Gürbüz’ün kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz kimdir? İşte Mehmet Gürbüz biyografisi...

Mehmet Gürbüz kimdir?

Kent Ekonomisi, Yerel Kalkınma, Şehir ve Bölge Planlama konularında yoğunlaşan Gürbüz, 11 Eylül 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı. Kentin altyapı alana planı, stratejik mekânsal planlama ve kalkınma programları alanındaki yatırımları yönetti. Ulaşım ana planı ve sistemlerini yürütmek üzere Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) AŞ Yönetim Kurulu başkalığını üstlendi.

Gürbüz, daha önceki 13 yıl boyunca İller Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Mekânsal Planlama Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu dönemde Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri, Ulaşım ana Planları ile Stratejik Planlama konularında çalışmalar yaptı.

Bunun öncesinde 7 yıl boyunca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde kentsel planlama, proje ve kontrollük çalışmalarında bulundu.

TSE İnşaat İhtisas Komitesi ve Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ile Yollar Türk Milli Komitesi Üyeliği yapan Gürbüz, çeşitli dergilerde şehircilik, ekonomi ve kalkınma temalı yayın ve çalışmalar yaptı. 9.10 ve 11. Kalkınma Planlarının hazırlık aşamalarında ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Şehircilik Şurasında komisyon üyeliği yaptı.

Gürbüz, 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünden Ekonomi masterı yaptı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma alanında doktora çalışmalarını yürütmektedir.

Bazı gazetelerde kalkınma ve ekonomi temalı makaleler yazan Gürbüz, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:44
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