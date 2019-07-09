Gazeteci Mehmet Gündem'e FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Gündem'e, bu suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Gündem katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gündem'in avukatı Ömer Faik Çetiner, müvekkilinin Bank Asya'da hesabının bulunmasının terörle bağlantılı olduğu anlamına gelmediğini belirterek, bilirkişi raporunda müvekkilinin ByLock kullanmadığının tespit edildiğini ve suç işlediğine dair delil bulunmadığını öne sürdü. Avukat Çetiner, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

-Beraat ve tahliye

Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Mehmet Gündem de, işinin yazmak olduğunu ve cezaevinde 4 kitap yazdığını söyleyerek, "Hapisliğin bu kadarı yeter. Adalete ve akla güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gündem'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanığın tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesini de kararlaştıran heyet, sanık hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasını da hükme bağladı.

Gazeteci Gündem, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Gündem'in bu suçtan, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu