Mehmet Gündem’e 6 yıl 10 ay hapis cezası

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Gündem’in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Gündem’in karar duruşması görüldü. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Gündem ve avukatı katıldı.

‘Yargılanmak utanç verici’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Gündem, “Hukuka ve adalete inancım var. Masum olduğumu biliyorum. 25 yıllık gazeteciyim. Türkiye’de tanınan ve bilinen bir gazeteci yazarım. Ben Bylock kullanmadım. İddianamede geçen söz konusu yapılan telefon görüşmeleri çok eskidir ve mesleki olarak uygundur. Herhangi bir suç kastı yoktur. Örgüt üyesi değilim, kimseyle örgütsel bağım yok. Terör örgütü üyeliği ile yargılanmak utanç vericidir. Burada sanık kürsüsünde olmamalıydım. 21 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Gündem’in ardından savunma yapan avukat Ömer Faik Çetiner, suç işlediğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gündem’i, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi. Gündem’e yurt dışına çıkış yasağına yönelik adli tedbir kontrolüne karar verildi.