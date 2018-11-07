Mehmet Görmez'nin yeni görevi ne? Mehmet Görmez hangi göreve getirildi?

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet'teki görevini bırakmasının ardından hangi göreve getirileceği merak ediliyordu. Mehmet Görmez, İslâm Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı oldu. Peki Mehmet Görmez kimdir? Mehmet Görmez nereli ve kaç yaşında?

İslâm Düşünce Enstitüsü'nün görevi, İslâm düşüncesi için hikmet, ilim ve amelin mükemmel bir terkibini ifade eder ve nihai kertede insanî kemali amaçlar. Bu çerçevede İslâm Düşünce Enstitüsü, ilim-amel birlikteliğinin en temel göstergesi olan ahlâk ilmini, teorik ve pratik boyutlarıyla yeniden ele almayı da temel sorumlulukları içerisinde görmektedir.

Enstitü çalışmalarını şu başlıklar altında şekillendirecektir:

1- İslâm Düşüncesi

2- İslâmî İlimler

3- Usûl ve Metodoloji

4- Makâsıd

5- Değer ve Ahlâk

Mehmet Görmez, 1959 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlkokulu burada, ortaokul ve liseyi Gaziantep İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1983'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. Bir yandan yüksek öğrenimini sürdürürken, diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak önce Kırıkkale'de Kur'an kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988 senesinde bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990 yılında "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri" isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı. 1994'de "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1995'de Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.

Mehmet Görmez 2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bıraktı

1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da da profesör oldu. 2001-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken 13 Ağustos 2003'den bu yana Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 1 Ağustos 2017'de Mehmet Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi başbakanlık tarafından kabul edildi.

Yayınlanmış birçok eseri bulunan Görmez, İlahiyatçı Hatice Kübra Görmez ile evli ve üç çocuk babasıdır. Ayrıca Mehmet Görmez ileri düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat önlisans için “İslam Dininin Temel Kaynakları-Sünnet/Hadis” Türkçe ders kitabını hazırladı. Ayrıca “Kitâbu's-Sünne”, “Sünnet Müdafaası I-II”, “Kur'an-ı Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hâtun”, “Kitâbu'z-Zühd” gibi önemli dini kitapları da Türkçeye çevirdi.

Mehmet Görmez'in yayınlanmış eserleri :

2006 - Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri

2006 - Gazzâli'de Sünnet Hadis ve Yorum

1997 - Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu I-II

1994 - Musa Carullah Bigiyef