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Mehmet Görmez FETÖ ile neden görüştüğünü açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, kendisi hakkında ortaya atılan "17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü" iddialarına cevap verdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:10
Mehmet Görmez FETÖ ile neden görüştüğünü açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra "FETÖ ile görüştü" iddialarına cevap verdi. Habertürk canlı yayınında konuşan Görmez, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ve hükümete arabuluculuk yaptığını kabul ederek, olayın güvenlik boyutunu bilmeden ülkenin huzuru için böyle bir atılımda bulunduğunu ifade etti.

İşte Görmez’in o açıklamaları:

"Efendim Diyanet İşleri Başkanlığında oturan bir hoca, eğer konunun güvenlik boyutlarından haberdar değilse, Türkiye’de ortaya çıkan herhangi bir ihtilafı sulh ile barış ile çözmek için üstüne düşeni yapar.

"AYRILIK OLMASIN DİYE GÖSTERDİĞİM BİR ÇABA VAR"

Doğrusu zaman zaman dershane hareketleri döneminde diyanet işleri başkanı olarak ülkemizde bu ayrılık olmasın diye gösterdiğim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantı falan değil, sadece insanlarla konuşarak, bana ziyarete gelenlerle paylaşarak, bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın diyerek, nasihatte bulunarak böyle bir şey olmuştur. Fakat olayın güvenlik boyutunu, bu noktada daima ben öz eleştiri yaptım. Tabi gönül ister ki, keşke bütün MGK’larda din rengine bürünmüş bu tür yapılanmalar hakkında diyanet işleri başkanı da çağrılıp, arka plan bilgileri verilebilirdi."

"EVET GÖRÜŞTÜM, KENDİSİNE NASİHATLARDE BULUNDUM"

Soru: Sayın Görmez kimlerle görüştünüz? Örneğin Şerif Ali Tekalan’la görüştünüz mü?

Doğrudur. Geldi, kendisi… Son zamanlarda, sıkıştığı zamanlarda bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim. Aslında şunu açıkça ifade etmek isterim, 2012’den itibaren, FETÖ’nün Ankara’da en çok zarar vermek istediği kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu biz de çok sonra öğrendik. Tek tek maddeler halinde, Mercedes krizinden tutun, fetva krizine kadar… Bu krizlerin tamamının bir algı operasyonu olduğunu daha sonra öğrendik.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:10
  1. Ankara
  2. Mehmet Görmez
  3. FETÖ
  4. diyanet

YORUM YAZ

  • NİhatNİhat20 dk önce
    chpli biri görüşse fetöcü ilan ederdik. eşit muamele yoksa adalet yoktur.
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 20 dk önce
    ...Bizim Manisa'da kahve muhabbetlerinde bile fetö nün ne kadar alçak, şerefsiz, hırsız olduğu konuşulurken sen Ankara'da bunu öğrenemedim, bilemedin.Biz burada fetocular ile aramıza mesafe koyarken, Selamı merhabayı keserken sen bunu bilemedin.Diyanette görevli iken kaç tane fetocu attın? Diyanetten temizlik ancak daha bu günlerde yeni yapıldı. 
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