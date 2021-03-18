  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında vefat etti?
Biyografi

Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında vefat etti?

İktisat tarihçisi olarak bilinen Mehmet Genç, bu akşam vefat etti. Üzücü haberden sonra birçok akademisyen taziye mesajları paylaştılar. Mehmet Genç’in kim olduğu merak ediliyor. Peki Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-18 23:36:00 -
Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında vefat etti?

Tarihçi Mehmet Genç, bu akşam 87 yaşında iken vefat etti. Sevenlerini üzen bu haberden sonra birçok akademisyen ve devlet adamı taziye mesajlarını paylaştılar.

İbrahim Kalın taziye mesajında, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, ''Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.”
Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı.Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi.
Hocama Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.'' ifadeleri ile taziye dileklerini paylaştılar.

Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç’in hayatı

Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 tarihinde Artvin’de doğmuştur.

Genç, 1953 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden, 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında Kaymakam Vekilliği yapmış, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı unvanıyla Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmışlarda bulunmuştur.

Yine aynı Enstitü'de 1965-1982 tarihleri arasında "İktisat Tarihi Uzmanı" unvanıyla çalışmalar yapan Mehmet Genç, 1966 yılında araştırmalarını daha da detaylandırmak amacıyla Başbakanlık Arşiv'inde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Genç, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi" adlı kitabında yayımlanmıştır.

Yazar bu kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında ise Aydın Doğan Vakfı özel ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmenliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilen Mehmet Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..
Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı...
CHP'li İBB bakın bu sefer nereyi hedef aldı! Ruhsatı iptal ettiler, elektrik ve doğal gazı kestiler
Gündem

CHP'li İBB bakın bu sefer nereyi hedef aldı! Ruhsatı iptal ettiler, elektrik ve doğal gazı kestiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) imza attığı zorbalıklar bitmiyor. İBB'nin Başakşehir'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kira..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay