Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında vefat etti?

Tarihçi Mehmet Genç, bu akşam 87 yaşında iken vefat etti. Sevenlerini üzen bu haberden sonra birçok akademisyen ve devlet adamı taziye mesajlarını paylaştılar.

İbrahim Kalın taziye mesajında, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, ''Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.”

Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı.Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi.

Hocama Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.'' ifadeleri ile taziye dileklerini paylaştılar.

Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç’in hayatı

Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 tarihinde Artvin’de doğmuştur.

Genç, 1953 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden, 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında Kaymakam Vekilliği yapmış, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı unvanıyla Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmışlarda bulunmuştur.

Yine aynı Enstitü'de 1965-1982 tarihleri arasında "İktisat Tarihi Uzmanı" unvanıyla çalışmalar yapan Mehmet Genç, 1966 yılında araştırmalarını daha da detaylandırmak amacıyla Başbakanlık Arşiv'inde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Genç, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi" adlı kitabında yayımlanmıştır.

Yazar bu kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında ise Aydın Doğan Vakfı özel ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmenliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilen Mehmet Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir.