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Mehmet Ferden Çarıkçı kimdir nerelidir hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Ferden Çarıkçı'ya yeni görev. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Ağustos 2013 – 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğini yürütmüştür. Peki Mehmet Ferden Çarıkçı kimdir? Mehmet Ferden Çarıkçı nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ferden Çarıkçı hangi görevlerde bulundu?

01 Şubat 2019 Cuma 08:48
Mehmet Ferden Çarıkçı kimdir nerelidir hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Ferden Çarıkçı'ya yeni görev. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Ağustos 2013 – 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğini yürütmüştür. Peki Mehmet Ferden Çarıkçı kimdir? Mehmet Ferden Çarıkçı nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ferden Çarıkçı hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Ferden Çarıkçı kimdir?

Ferden Çarıkçı 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi'ni bitirdi ve ardından 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında master yaptı.

1993 yılında Dışişleri Bakanlığına aday meslek memuru olarak girdi. Çeşitli görevler üstlendi, 2007-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011 yıllarında Tercüme Dairesi Başkanı, 2011-2012 yılları arasında Andlaşmalar genel müdür yardımcısı, 2010-2013 yılları arasında ise Elçi ünvanıyla Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevini üstlendi; ayrıca 2012-2013 yıllarında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi oldu. 22 Ağustos 2013 – 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğini yürütmüştür. 2016 yılında Avusturya Büyükelçisi olarak atanmıştır. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca bilmekte olup evli ve bir çocuk sahibidir.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 08:59
  1. İstanbul
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