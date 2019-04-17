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Mehmet Fatih Medresesi 8. dönem mezunlarını verdi

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:52
Mehmet Fatih Medresesi 8. dönem mezunlarını verdi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da eğitim hizmeti veren Mehmet Fatih Medresesi, sekizinci dönem mezunlarını verdi.

Başkentteki Budo Tomovic Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Karadağ İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı Mehmed Zenka, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Bakan Zenka, burada yaptığı konuşmada, medresenin, Karadağ eğitim sisteminin bir parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fejzic de Podgorica'da bir medrese açmanın pek de kolay olmadığını anımsatarak, "Önümüzde güzel bir yol var. Geride bıraktığımız yol ise zorluklarla, engellerle doluydu. Bu bölgede daha önce de medreseler bulunuyordu ama araya asırlar girdi." ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın karanlık ideolojilerinden vazgeçtiği dönemde Müslümanların kendilerine özgü enstitüler kurmaya cesareti ettiğini söyleyen Fejzic, "İşte, kurduk. Müslümanlar demokratik değişimleri her zaman desteklemişlerdir. Bizler, bugün Karadağ'da demokrasinin var olduğunun şahitleriyiz. İyiliğe iyilikle karşılık veririz. Medreseye maddi yardımda bulunan Karadağ devletine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Medrese Müdürü Fuad Cekic ise medreseden bu yıl 29'u kız, 54 öğrencinin mezun olduğunu aktararak, "Biz bu öğrencilere hayatta kısa yol diye bir şeyin olmadığını, emek, çaba ve güzel ahlakın olumlu sonuçlar verdiğini öğrettik." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:52
  1. Medresa "Mehmet Fatih"
  2. svečana akademija

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