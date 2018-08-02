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Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı oldu

Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı görevine atandı. Mehmet Fatih Kacır AK Parti İstanbul eski milletvekili Ünal Kacır’ın oğludur. Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji” hamlesinin koordinasyonunda görev alacak.

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:54
Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı oldu

Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı görevine atandı. Mehmet Fatih Kacır AK Parti İstanbul eski milletvekili Ünal Kacır’ın oğludur?

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

Mehmet Fatih Kacır  1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. Mevkidaşı Dönmez gibi endüstri mühendisi olan 34 yaşındaki Kacır, farklı sektörlerde şirketler kurmuş bir girişimci. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kurucu başkanı Kacır, “Geleceğin Teknoloji Yıldızları”, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” ve “Teknofest” gibi projelerin öncülüğünü yaptı. “Milli Teknoloji” ve “Stratejik Dönüşüm” koluna bağlı birimlerden sorumlu olacak Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin teknolojik dönüşümü ve gerçek katma değerli üretimi yakalayabilmesi için tüm ülkede başlatılacak, “Milli Teknoloji” hamlesinin koordinasyonunda görev alacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 08:54
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