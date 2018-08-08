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Mehmet Ersoy kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı olan Mehmet Ersoy özgeçmişi

Türkiye yeni sisteme geçmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında önemli değişiklikler yapılmakta. İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan YardımcısıMehmet Ersoy getirildi. Peki Mehmet Ersoy kimdir? Mehmet Ersoy özgeçmişi-biyografisi, Mehmet Ersoy nereli? İşte detaylar…

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:11
Mehmet Ersoy kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı olan Mehmet Ersoy özgeçmişi

Türkiye yeni sisteme geçmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında önemli değişiklikler yapılmakta. İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı  Mehmet Ersoy getirildi. Peki Mehmet Ersoy kimdir? Mehmet Ersoy özgeçmişi-biyografisi, Mehmet Ersoy nereli? İşte detaylar…

Mehmet Ersoy 26.04.1964 tarihinde Sinop-Boyabat'ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversite'si Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Kastamonu Kaymakam Adayı olarak Mülki idare amirliği mesleğine kabul edildi. Kaymakam Adaylığı döneminde bir yıl süreyle İngiltere'de dil ve mesleki eğitim aldı.

Sırasıyla İzmir-Kemalpaşa Kaymakam Vekilliği, Balıkesir-İvrindi, Konya-Çeltik, Tunceli-Nazımiye Kaymakamlıkları, Mardin Vali Yardımcılığı, Denizli-Buldan, Adana-Kozan, İstanbul-Çatalca ve Sarıyer Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. Buldan Kaymakamı iken Düzce Depremi nedeniyle üç ay süreyle Bolu Vali Yardımcılığında görevlendirildi. 22 Aralık 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Sarıyer Kaymakamlığı'ndan Yalova Valiliği'ne atandı. 02 Ocak 2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) görevlendirildi. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti Sinop Milletvekili Seçildi. Milletvekilliği döneminde Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, PAP Ve KEİPA Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönem İkinci Yasama yılında ise İçişleri Komisyonu Başkanlığına seçildi.

18.03.2016 Tarihli üçlü Kararname ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. 21.06.2017 Tarihli üçlü Kararname ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Mehmet Ersoy evli ve iki çocuk babasıdır. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:11
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Tunceli
  4. Sinop
  5. Mardin
  6. Konya
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Denizli
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