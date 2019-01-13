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Mehmet Erol kimdir? | AK Parti Buharkent belediye başkan adayı Mehmet Erol

Mehmet Erol AK Parti Aydın Buharkent belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Erol'un kim olduğu merak ediliyor. 10 yıl kamuda yöneticilik yapan Erol, belediye başkan adaylığı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi unvanıyla sürdürdüğü görevinden ayrıldı. Peki Mehmet Erol kimdir? Mehmet Erol kaç yaşında? İşte Mehmet Erol'un biyografisi…

13 Ocak 2019 Pazar 16:20
Mehmet Erol kimdir? | AK Parti Buharkent belediye başkan adayı Mehmet Erol

Mehmet Erol AK Parti Aydın Buharkent belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Erol'un kim olduğu merak ediliyor. Peki Mehmet Erol kimdir? Mehmet Erol kaç yaşında? İşte Mehmet Erol'un biyografisi…

Mehmet Erol kimdir?

Mehmet Erol, 1970 yılında Aydın, Buharkent’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçede, liseyi Nazilli’de tamamlayan Erol, 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu.

10 yıl kamuda yöneticilik yapan Erol, belediye başkan adaylığı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi unvanıyla sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti’den Aydın, Buharkent Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Erol, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Buharkent 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

MHP % 37

CHP % 14

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:20
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