Mehmet Erikmen kimdir? Karacasu Belediye başkanı Mehmet Erikmen mi oldu?

Mehmet Erikmen kimdir? 1981 Palamutçuk doğumlu olan Mehmet Erikmen kimdir?, ilkokulu burada okudu. Ortaokulu Nazilli İmam Hatip Ortaokulunda, liseyi İzmir Karşıyaka İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Erikmen, 28 Şubat dönemi olduğu için İmam Hatip Lisesi mezunu olarak İlahiyat haricinde en fazla iki yıllık bölümlere gidebilmesi nedeniyle İnşaat Bölümünü tercih etti.

2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümüne kaydolan Mehmet Erikmen, 28 Şubat döneminde yaşanan siyasi sürecin etkisiyle bir dersten dolayı diplomayı alamadı. 2019 Yerel Seçimlerinde Zeki İnal'ın en büyük destekçisi olan Erikmen, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş, Karbel'in de müdürlüğünü yapmıştı.