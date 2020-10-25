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Biyografi Mehmet Emin Seydagil Kimdir?
Biyografi

Mehmet Emin Seydagil Kimdir?

Rahatsızlığı nedeniyle 24 Ekim günü ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edilen büyük velilerden Şeyh Abdurrahman-ı Taği Hazretlerinin torunlarından olan Mehmet Emin Seydagil, yolda kalbinin durması nedeniyle Muş Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Mehmet Emin Seydagil kurtarılamadı. Peki Mehmet Emin Seydagil Kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:32:00 - 2020-10-25 09:35:12
Mehmet Emin Seydagil Kimdir?

Muş eski Milletvekili Mehmet Emin Seydagil (81), kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bugün vefat etti. Seydagil'in cenazesi, Güroymak ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Şeyh Masum Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Şeyh Abdurrahman-ı Taği'nin bulunduğu aile kabristanında defnedidi.

Mehmet Emin Seydagil Kimdir?

Şeyh Muhammed Taha'nın oğlu olan Şeyh Mehmet Emin Seydagil, 1939 tarihinde Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğdu. 18. dönem Anavatan Partisi Muş Milletvekilliğini yaptı. İlkokul mezunu olan Mehmet Emin Seydagil, evli 5 çocuk babasıdır.

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