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Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar'ın yeni görevi ne oldu?

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar son dakika atamasıyla Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar nerelidir? İşte Mehmet Emin Birpınar biyografisi...

17 Temmuz 2018 Salı 18:33
Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar'ın yeni görevi ne oldu?

 Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar son dakika atamasıyla Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar nerelidir? İşte Mehmet Emin Birpınar biyografisi...

MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR?

Konya’da 1966 yılında doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Mehmet Emin Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyor.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Birpınar, bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nda ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yaptı. Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için büro başkanı olarak seçildi.

9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye’yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirildi. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:33
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