0553 313 94 23

Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı

Batı Trakya'da, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 12. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:49
Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı

Batı Trakya'da, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 12. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğünce Müftü Aga'nın İskeçe Aşağı mahalle mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos İbrahim Işık, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kara, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İskeçeli din adamları, Aga'nın ailesi ve çok sayıda soydaş katıldı.

Anma töreninde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Müftü Aga'nın yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapılıp dualar edildi.

İskeçe'deki Müslüman Türk halkı tarafından 1990 Ağustos'ta Müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından "resmi makamı gasbetme" suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik grupların saldırısına uğradı. Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar müftülük sorununun çözümü için mücadele verdi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri olan müftüler devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:49
  1. Mehmet Emin Aga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!
    1. ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!
    2. Karadeniz'de sağanak, hayatı olumsuz..
    3. TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
    4. Cenevre'deki görüşmeler sonuç vermedi!..
    5. Tarım işçilerini taşıyan kamyonet..
    6. İran Devrim Muhafızları'ndan saldırı..
    7. Şehit sözleşmeli er, memleketine..
    8. Stadyumda izdiham yaşandı! 1 ölü 40..
    9. Kızılırmak'ın karşısına yürüyerek..
    10. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    11. El Bab şehidinin kardeşine polis konvoyu
    12. Kız meselesi yüzünden bıçak ve pompalı..
    13. Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı
    14. Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların..
    15. Fakıbaba o iddiaları yalanladı:..
    16. Beşiktaş teknik direktörü Güneş:..
    17. Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü..
    18. Mircea Lucescu: Ne yapabilirim kaleci..
    19. Rusya’da protestolar devam ediyor! 100..
    20. Danimarka, Galler'i 2-0 ile geçti
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak