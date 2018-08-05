0553 313 94 23

Mehmet Ekici Fener'e veda mı ediyor? Mehmet Ekici kimdir?

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'de istenilen başarıyı sergileyemeyen Mehmet Ekici'yi Werder Bremen kadrosuna katmak istiyor. Peki Mehmet Ekici kimdir? Mehmet Ekici nereli ve kaç yaşında?

05 Ağustos 2018 Pazar 14:46
Mehmet Ekici Fener'e veda mı ediyor? Mehmet Ekici kimdir?

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'de istenilen başarıyı sergileyemeyen Mehmet Ekici'yi Werder Bremen kadrosuna katmak istiyor. Peki Mehmet Ekici kimdir? Mehmet Ekici nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Ekici, 25 Mart 1990 tarihinde Münih, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 1995 senesinde, henüz 5 yaşındayken SpVgg Unterhaching altyapısında başlayan Ekici, 1997 senesinde Bayern München altyapısına geçti.2007 senesinde Bayern München'in paf takımında maçlara çıkmaya başlayan Ekici, ilk profesyonel sözleşmesini de 2010 senesinde aynı takımla imzaladı. Tecrübe kazanması için, daha sık forma şansı bulabileceği Nürnberg' kiralandı. Burada kiralık olarak 32 maçta görev alan genç orta saha oyuncusu, 3 gol ile takımına katkı sağladı. 

2011 senesinde 5.000.000 € karşılığında Almanya'nın köklü kulüplerinden Werder Bremen'e transfer oldu. 3 sezon kaldığı takımda 41 maçta forma giyen sporcu, 4 gol attı. 2014 senesinde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu.  2014-17 yılları arasında 62 maçta forma şansı buldu ve 16 kez rakip ağları havalandırdı. 5 Haziran 2017 tarihinde, Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Aynı zamanda Mehmet Ekici, Almanya doğumlu olmasına rağmen 2010 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:46
  1. Trabzon
  2. mehmet ekici nereli
  3. mehmet ekici kimdir
  4. mehmet ekici transfermarkt
  5. mehmet ekici sakatlık
  6. mehmet ekici Fenerbahçe
  7. mehmet ekici son durum
  8. mehmet ekici instagram
  9. mehmet topal
  10. caner erkin
  11. cenk tosun
  12. gökhan töre
  13. salih uçan
  14. gökhan gönül
  15. burak yılmaz
  16. ilkay Gündoğan
  17. nuri şahin
  18. Werder Bremen
  19. fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica karşısında oynamayacak…
    1. Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica..
    2. Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber..
    3. YÖK'ten üniversiteden ihraçlara..
    4. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy:..
    5. İstismar şüphelisi adliyede intihar etti
    6. Kırıkkale’de su anlaşmazlığında..
    7. Malatya'da piknik tüplü saldırı son..
    8. CHP'de süre yarın doluyor! Gözler Bay..
    9. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne..
    10. Minik Berrak için yürek yakan sözler:..
    11. Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
    12. BBP'den son dakika idam teklifi
    13. Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
    14. Mısır'da hac görevlilerine siyaset..
    15. Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf..
    16. Bekir Pakdemirli, Venezuelalı..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı
    18. Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
    19. 44 erin serbest bırakılma sebebi..
    20. Mevsimlik işçiler, 3 metrelik yılanı..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?