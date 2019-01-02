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Gönenli Mehmet Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Hakikat adına büyük bedeller ödeyen Gönenli Mehmet Efendi, ahirete irtikalinin 28. yılında rahmetle anılıyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:13
Gönenli Mehmet Hoca’yı rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Gönenli Mehmet Efendi vefatının 28. yıldönümünde hayırla yâd ediliyor. Hakikat adına büyük bedeller ödeyen ve bu uğurda yılmadan direnç gösteren Gönenli Mehmet Efendi, hizmetleriyle halen anılıyor. Ömrü boyunca irşad faaliyetlerinde bulunan Gönenli Mehmet Hoca, sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. İslam ümmetinin gönül coğrafyasını sulayan isimlerin başında gelen Gönenli Mehmet Efendi, yetiştirdiği talebeleriyle ilim dünyamıza eşsiz bir katkıda bulundu.

Gönenli Mehmet Efendi kimdir?

Gönenli Mehmet Efendi olarak bilinen Mehmet Öğünç, 1903 yılında dünyaya geldi. İstanbul Fatih Camii’nin ders-i âmlarından Serezli Ahmed Şükrü Efendi’den ders alan Mehmet Efendi, hafızlık, tahsîs-i hurûf ve kıraat ilmi okudu ve 1925’te icâzet aldı. 1954 ile 1982 yılları arasında Hacı Bayram Kaftânî, Dülgerzâde, Hacı Hasan ve Sultanahmet camilerinde imam-hatiplik yapan Mehmet Efendi, fakir ve yetimlere Kızılay ve Yeşilay üzerinden de yardım etti. Hizmet etmeyi bir yaşam biçimi haline getiren Mehmet Öğünç, 2 Ocak 1991’de vefat etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:13
  1. Gönenli Mehmet Efendi
  2. Gönenli Mehmet Hoca
  3. İslam ümmeti
  4. Mehmet Öğünç
  5. İstanbul Fatih Camii
  6. ders-i âm
  7. Serezli Ahmed Şükrü Efendi
  8. tahsîs-i hurûf
  9. kıraat ilmi
  10. Hacı Bayram Kaftânî
  11. Dülgerzâde
  12. Hacı Hasan
  13. Sultanahmet cami
  14. Kızılay
  15. Yeşilay

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