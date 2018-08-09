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Mehmet Demirkol kimdir? Mehmet Demirkol hangi kanala transfer oldu?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol’un yeni adresi beİN Sports oldu. Peki Mehmet Demirkol kimdir?

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:36
Mehmet Demirkol kimdir? Mehmet Demirkol hangi kanala transfer oldu?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol’un yeni adresi beİN Sports oldu. Peki Mehmet Demirkol kimdir?

Mehmet Demirkol, 1970 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.  Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Demirkol, daha sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.  Bir süre metin yazarlığı yapan Demirkol, yazarlığa Gazete Pazar'da başladı. Ardından Yeni Binyıl'da ve Radikal'de devam etti. Radikal’de, yazarlığına 2002 Dünya Kupası’nı yerinde takip ederek ve gözlemlerini aktararak, gazeteci kimliğini de ekleyen Mehmet Demirkol, Radikal Futbol Dergisi'nin kurucu ekibindendir. 2002 Dünya Kupası’ndaki yazılarını bir araya toplayan Demirkol “Tae Han Min Guk/ 2002 Dünya Kupası Mektupları” adıyla kitabını yayınladı. NTV Spor kanalında spor yorumculuğuna devam eden Mehmet Demirkol NTV ile yollarını ayırarak beİN Sports'e transfer oldu. Mehmet Demirkol iki çocuk babasıdır. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:36
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