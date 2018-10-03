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Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman'ın takımını izlemek için bilet alıp gitmem...

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Fenerbahçe'deki son durumu ve eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın takıma tekrar döneceği iddiaları hakkında konuştu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:11
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman'ın takımını izlemek için bilet alıp gitmem...

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

"AYKUT KOCAMAN'IN OYNATTIĞI OYUNU BEĞENMİYORUM"

"Aykut Kocaman'ın takımını izlemek için bilet alıp gitmem dedim. Aykut Kocaman'ın oyununu hiçbir zaman beğenmedim. UEFA'da yarı finale gittiğinde de beğenmedim. Ama kötü diyemezsin. Adam 15. olmuyor ki! Buna kötü denemez. İyi, kötü göreceli değildir futbolda. Ama çirkin denir. Ben beğenmiyorum çünkü."

"BANA KALSA SARRI, GUARDIOALA GELSİN"

"Ali Koç'a diyorum ki 1,5 ay Aykut Kocaman ile ayrılamadım. Çünkü ilk planı Aykut Kocaman'la devam etmekti. Hiç kimseyi dinlemeyin, 1. planın Aykut Kocaman ise onu getirin diyorum. İnanmadığın adamla çalışma. İnandığın, bildiğin adam varsa onunla çalış. Kim ne derse desin. Ali Koç eğer, "Aykut Kocaman bu takımı toparlar" diyorsa onunla çalışsın diyorum. Kimseyi dinlemesin. Benim istediğimi getirecekse Sarri'yi, Guardiola'yı getirsin. Şampiyon olmasa da gider izlerim Fenerbahçe'yi."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:11
  1. Mehmet Demirkol
  2. Fenerbahçe
  3. Aykut Kocaman
  4. Ali Koç

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