Mehmet dedenin gözyaşları "sel" oldu

KONYA (AA) - Konya'da sağanak sonrası yaşanan selde kendi yaptığı evinin büyük bölümü zarar gören, erzakı sulara kapılan 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, hüzne boğuldu.

Merkez Meram ilçesine bağlı Çomaklar Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Mahalle girişindeki kendi yaptığı 60 yıllık evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Aniden bastıran sağanak ve sonrasında oluşan selde evinin büyük bölümü yıkılan Şimşek, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

- "Ahir vaktimde böyle afet görmedim"

Şimşek, yıllar önce eşini kaybettiğini, evinde yalnız yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evin yarısı gitti. Böyle büyük bir afet geldi. 82 yaşındayım, daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Ahir vaktimde böyle afet görmedim. O sırada evde yalnızdım. İkindi sularında oldu. Dolu, kuzu dişi gibi sağanak bastırdı. Kuru dere yatağı üzerindeki köprü tıkanmış. Su, toprağı, taşı aldı, sürükledi. Alt katta bir odada erzak ve yiyecekler vardı, sel aldı gitti. Ne yapayım, Allah'tan geldi. Zarar büyük. Karşıdaki komşunun evinin temelinde oynama oldu."

- Yıkılma tehlikesi olan evdeki engelliler tahliye edildi

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Çiçekli de hayatında bu denli afet görmediğini dile getirdi.

Sağanağın şiddetini artırdığı sırada mahallede olduğunu anlatan Çiçekli, "Köyün çevresini kuşattı, gökyüzü görünmüyordu. Su sürüklediği taşlarla dere kenarındaki evlere zarar verdi. İki engelli kızın yaşadığı bir evde temelin oynamasıyla yıkılma tehlikesi vardı. Yatağa bağlı, hiç hareket edemeyen engelli kızlar hemen tahliye edildi." diye konuştu.

- Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Öte yandan, mahallede Meram Belediyesi, Kaymakamlık ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaraları sarmak için çalışmalara başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Meram Kaymakamı Resul Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bütün birimlerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Dün oluşan selde mahsur kalan çoban ve eşinin kurtarıldığını anımsatan Çelik, "AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, Meram Belediyesi ve jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi ve meydana gelen hasarı tespit çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.



AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise bölgeye AFAD'ın tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Selden zarar gören mahalle sakinlerinin evlerinin tahliye edildiğini anlatan Tosun, "Mağdur vatandaşlarımız Konya merkezde bulunan akrabalarının yanına yerleştirildi. Bölgedeki çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

- Olay

Konya'nın merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel nedeniyle dağda koyunlarını otlatırken mahsur kalan çoban Mustafa S. kurtarılmıştı.



Sel nedeniyle mahalledeki bir ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın da telef olmuş, yıkılma tehlikesi bulunan bir evdeki engelli 2 kişi ile rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ekiplerce güvenli yerlere tahliye edilmişti.