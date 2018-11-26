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Mehmet Çon kimdir? Sultanbeyli AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çon mu?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kimin olduğu araştırılıyor. Mehmet Çon kimdir? Sultanbeyli AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çon mu? AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak?

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:37
Mehmet Çon kimdir? Sultanbeyli AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çon mu?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kimin olduğu araştırılıyor. Mehmet Çon kimdir? Sultanbeyli AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çon mu? AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü aralarında Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır’ın da bulunduğu 40 ilin AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul adaylarının ise yarın açıklanması bekleniyor. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu soruları aranmaya devam edilirken, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Mehmet Çon olduğu haberleri geliyor. Peki Mehmet Çon kimdir? Mehmet Çon nereli ve kaç yaşında? Mehmet Çon ne iş yapmakta? İşte AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Mehmet Çon hakkında merak edilen detaylar…

Mehmet Çon kimdir?

1969 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. İlkokulu Kapılı köyünde, orta ve lise eğitimini Ünye’de İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Lise yıllarında MTTB ve Akıncılar Derneği’nde bulundu. AK Parti kurulduğu tarihten kısa bir süre sonra sürece dahil oldu. AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı’nda, Dış İlişkiler, Seçim İşleri, Teşkilatlanma ve Siyasi Hukuk İşleri Birim Başkanlığı görevlerini yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:37
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
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