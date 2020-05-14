Mehmet Çilingiroğlu: Böyle bir şey yok
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsün uzun süre devam edebileceğini belirterek "Gelecek yıl bitecek diye bir şey yok" dedi.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsün uzun süre devam edebileceğini belirterek "Gelecek yıl bitecek diye bir şey yok" dedi.
Çilingiroğlu, Twitter'dan şunları kaydetti:
"Bunu daha öncede söylemiştim bu virüs HIV virüsü gibi endemi olarak uzun süre devam edebilir. Yani gelecek yıl bitecek diye bir şey yok. Bu işin gerçeği."