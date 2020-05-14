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Korona Virüs

Mehmet Çilingiroğlu: Böyle bir şey yok

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsün uzun süre devam edebileceğini belirterek "Gelecek yıl bitecek diye bir şey yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:32:00 - 2020-05-14 22:43:31
Mehmet Çilingiroğlu: Böyle bir şey yok

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsün uzun süre devam edebileceğini belirterek "Gelecek yıl bitecek diye bir şey yok" dedi.

Çilingiroğlu, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Bunu daha öncede söylemiştim bu virüs HIV virüsü gibi endemi olarak uzun süre devam edebilir. Yani gelecek yıl bitecek diye bir şey yok. Bu işin gerçeği."

 

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu kimdir, nerelidir? Doktor Mehmet Çilingiroğlu'nun branşı ne?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu kimdir, nerelidir? Doktor Mehmet Çilingiroğlu'nun branşı ne?

Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu kimdir, nerelidir? Doktor Mehmet Çilingiroğlu'nun branşı ne?

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