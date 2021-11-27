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Korona Virüs Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı

Pandemi sürecindeki çelişkileri açıklamarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de yerli aşı TURKOVAC'a kafayı taktı. TURKOVAC'la ilgili bilimsel bir açıklama yapılmadığını belirten Ceyhan, "Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz, ürettiğimiz diğer ürünlere bakış da değişebilir" iddiasında bulunarak hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:01:00 -
Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı

Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıtan, ancak daha sonra geri adım atıp, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz." diyerek çark eden, koronavirüs ilk çıktığında 'Maske koruyucu değil' ifadesini kullanan, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı" diyecek kadar yön değiştiren "rüzgar gülü" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu defa da 'yerli aşı'ya olan hazımsızlığını gözler önüne serdi. Son olarak, aylarca yaptığı 'tam kapanma' çağrısı uygulamaya girdiği gün 'Tam kapanma böyle olmaz' diyerek vatandaşlardan büyük tepki alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'la ilgili bilimsel bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Bu veri ile acil kullanım onayı alıp yaparsanız kanun açısından bir engeli yok; ama bilimsel kurallar açısından bu ciddi sakıncalı bir durumdur" iddiasında bulundu. Türkiye’nin “kendi aşısını üreten ülke” olarak salgınla mücadelede elini güçlendirmesi ve aşıyı tüm insanlığın kullanımına sunması açısından büyük önem taşıyan TURKOVAC’ı sindiremediği her halinden belli olan Ceyhan, "Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz, ürettiğimiz diğer ürünlere bakış da değişebilir" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 



 

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Yorumlar

Zıya

Len boş boş konuşma o zaman gerçeğini sen yap aşının o zaman adam sanayım seni
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