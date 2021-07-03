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Korona Virüs Mehmet Ceyhan'dan çok sert aşı tepkisi: Beni öldürüyor
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan'dan çok sert aşı tepkisi: Beni öldürüyor

Koronavirüs aşılarına ilişkin yapılan paylaşımlara tepki gösteren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:43:00 - 2021-07-03 19:44:03
Mehmet Ceyhan'dan çok sert aşı tepkisi: Beni öldürüyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara isyan etti. Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" dedi.

"Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor sorusu olmaz"

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum" diyerek şunları söyledi:

"Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalışmadır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapılan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. 'Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor' diye bir soru olmaz."

"Bu yaklaşımla hiçbir aşı geliştirilemez"

Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çin/ Alman aşısı farkına gelince, üretim Almanya'da değil, ABD'de yapılıyor. Çin'in üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık. 5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşının gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Salgın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya ilaç geliştirilemez.

Kullandığınız ağrı kesici, antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5 hafta beklenildi mi sanıyorsunuz? Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntemleri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli bulundu. Son olarak; nolur, dünyada en uzun eğitimi gerektiren bu konularda Google'dan bakıp, iki cahilin yazısını okuyarak fikir sahibi olmaya çalışmayın. Karpuza gösterdiğiniz saygı."

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