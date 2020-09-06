Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında genç ve çocukların da etkili olduğunu söyledi.

“Koronavirüs gençlerde daha sık görünmeye başladı” iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Ceyhan, gençler arasında artan test sayısı nedeniyle artış görüldüğünü söyledi.

Test sayısı arttıkça vakaların ortalama yaşlarının düştüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ölenlerin yaşlarının yine yüksek olduğunun altını çizdi.

Test sayısının 10 binlerden 110 binlere çıktığını hatırlatan Ceyhan, “Dolayısıyla bulduğunuz vakaların ortalama yaşları daha düşük çıkıyor” dedi.

Yetişkinler kadar çocuklar da virüs bulaştırıyor

Çocukların koronavirüsü daha az ağır geçirdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Ancak bu durum, hiç hastalık geçirmedikleri ya da ölmedikleri anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Ceyhan, “çocukların virüs bulaştırmadığı için maske takmalarının gerekmediği” iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek, aksine çocukların yetişkinler hatta yoğun bakımdakiler kadar fazla virüs bulaştırdığını söyledi. Dr. Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre bütün yaş grupları arasında virüsü en çok bulaştıran kitlenin 10 ile 20 yaş grubundaki gençler olduğunu söyledi. Yaşlarıyla nedeniyle gençlerin insanlarla daha fazla temas kurduklarının altını çizen Ceyhan, önerilere fazla uymadıklarını ve virüs kapmaları durumunda yetişkinler kadar çok bulaştıracaklarını vurguladı.