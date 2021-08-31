  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban'dan 'zafer' çıkışı! İşte Afganistan'ı terk eden son ABD askerinin görüntüsü
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Emre Akbaba başka Süper Lig devi ile görüşüyor
Van - Başkale'de korkutan deprem!
Korona Virüs Mehmet Ceyhan: Bu oranlarla artışları engelleyemeyiz
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan: Bu oranlarla artışları engelleyemeyiz

Aşı ve vaka verilerini paylaşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 09:08:00 -
Mehmet Ceyhan: Bu oranlarla artışları engelleyemeyiz

Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılamadaki son durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama oranlarını paylaşarak yeni artış dönemlerinin bu oranlar ile engellenemeyeceğini belirten Ceyhan, "Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” dedi.

Ceyhan'ın paylaşımı şu şekilde:

AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz.

Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız.

Bir diğer paylaşımında çocukların Covid-19'a yakalanma durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Ceyhan, çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışında artış olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay