Mehmet Ceyhan, Bakan Koca ile Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı! Yalancılık ile suçlayıp kapanma istedi

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CHP yandaşı ANKA ajansına konuşan Rotary Kulübü Üstün Hizmet Ödüllü Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı'nı yalancılık ile suçlayarak hedef aldı. Hükümetin ve devlet yetkililerin paylaştığı rakamların "yalan" olduğunu öne süren Ceyhan, vatandaşlara korku pompalamaya çalışarak devlete olan güveni de zedelemeye çalıştı.

Pandeminin başından bu yana halka korku pompalayan Ceyhan, aynı zamanda vatandaşlara yönelik kısıtlamalar da istedi. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına değinen Ceyhan, çocuklarda vakaların iki kat arttığını iddia etti. Okullarda alınması gereken önlemlerin alınmadığını öne süren Ceyhan, devletin okulları açık tutmak için kısıtlayıcı önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Vaka sayısının 30 bin altında seyrettiğinin açıklamasına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca'yı "yalancılık"la suçlayan ve sallamasyon rakamlarla kısıtlama isteyen ve rakamları nasıl ve kimlerle tespit ettiği bilinmeyen Ceyhan, şunları söyledi:

“Şu anda dünyanın diğer ülkelerinde, dünya ortalamasında aşağıya doğru bir iniş var. Vaka sayıları azalıyor, artık 4’üncü dalganın iniş koluna geçtik. ABD, İngiltere ve Türkiye’de bu azalmayı görmüyoruz. Bu da aslında artışla aynı. Normalde eğer biz iyi kontrol edebilseydik şu anda bizde de vaka sayılarının azalmaya başladığını görecektik. Birçok faktör, okulların açılması, insanların artık tedbirlere daha az uyması, devletin herhangi bir kısıtlama uygulamaması… Bunların hepsi bir araya geldiğinde, delta varyantının, özellikle bu çok bulaştırıcı olma özelliği nedeniyle vaka sayıları arttı. Biz sadece onda birini görebiliyoruz. Çünkü sadece belirtisi olanlara test yapıyoruz ama vakaların yüzde 85’i, çocuklarda yüzde 90’ı belirtisiz seyrettiği için o gruplara zaten test yapılmıyor. Dolayısıyla şu anda 460, 470 binlik aktif vaka sayısının en az 4 buçuk milyon civarında olduğunu tahmin ediyorum ben. Bu da çok önemli bir nokta çünkü her yerde pozitif bir kişiyle karşılaşma şansınız var demektir.”

Kurumların güvenirliğini hedef alarak kısıtlama istedi

"Eğer toplumda 30 binlere yakın bir vaka sayısı varsa" ifadesiyle devletin yalan söylediğini ileri sürerek, kurumların güvenirliğini hedef alan Prof. Dr. Ceyhan, şöyle konuştu:

“Çocuklarda daha hafif seyrediyor. Onda bir değişiklik olmadı. Ama sayı arttıkça hastaneye yatan, yoğun bakıma yatan çocuk sayısı da artan sayıyla birlikte artıyor. Şimdi burada yanlış bir değerlendirme var. Biz hep okullar daha güvenli olsun derken insanlar hep okulda alınacak tedbirler üzerine odaklanıyor. Halbuki esas alınması gereken tedbirler, çocuklara okullarda uygulanacak tedbirler değil. Eğer okullar daha güvenli olsun istiyorsanız, okul dışında toplumda alınacak tedbirleri sağlamanız lazım. Önce şu vaka sayılarını indirmeniz lazım. Çünkü okul toplumdan farklı değil, toplumun bir aynısıdır. Eğer toplumda 30 binlere yakın bir vaka sayısı varsa okulların güvende olması çok zor. Bunu indirmemiz lazım. Devletin okulları açık tutabilmesi için bazı kısıtlama önlemleri alması lazım.”