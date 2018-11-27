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Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak belediye başkan adayı oldu

AK Parti Uşak Belediye başkan Mehmet Çakın olmasından sonra Mehmet Çakın kimdir merak konusu oldu. Mehmet Çakın kimdir? Mehmet Çakın nereli? Mehmet Çakın hayatı

27 Kasım 2018 Salı 13:08
Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak belediye başkan adayı oldu

AK Parti Uşak Belediye başkan Mehmet Çakın olmasından sonra Mehmet Çakın kimdir merak konusu oldu. Mehmet Çakın kimdir? Mehmet Çakın nereli? Mehmet Çakın hayatı

Mehmet Çakın kimdir?

26 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğdu.1997 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde okudu.2002 İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesi mezunu.Sanayici. Müsiad Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısıdır.Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesidir.11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yapmıştır.22 Ocak 2018 tarihinden itibaren Uşak Ak Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:08
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