Mehmet Büyükekşi kimdir? Yeni kabinede Mehmet Büyükeşki Sanayi ve Kalkınma Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi son dakika olarak belli olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın yeni kabinesinde Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mehmet Büyükekşi mi oldu? Mehmet Büyükekşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak.Türkiye yeni kabinesinin kimlerden oluşacağı merak edilirken, Mehmet Büyükekşi de yeni kabinede ismi geçenler arasında.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büykeşi 1961 yılında Gaziantep’te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere’de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı. 24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesİ, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi, B20 Yürütme Kurulu Üyesi, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce görev yaptığı yerler

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV)

Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.