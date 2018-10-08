Mehmet Bekaroğlu CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı mı? Mart 2019 yerel seçimler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinde yaşadığı yenilgiyi Mart 2019 yerel seçimlerde de yememek için seçim çalışmalarına hız verdi. CHP başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde HDP ile ittifak yaparak seçime gireceği iddiaları var. Ancak CHP, İstanbul ilçelerinde de kimleri aday göstereceği merak konusu olmaya devam ederken, İstanbul ilçelerinde CHP'nin aday adayları açıklandı. Peki CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan aday adayları kim? Mehmet Bekaroğlu CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı mı olacak?

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar ve Mahmut Ilıcalı'nın ortaya attığı iddiaya göre, CHP’nin Üskürad aday adayları şunlar: Muhammed Çakmak, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Kılıç, İlçe Başkanı Erdoğan Altan, Av. Onur Cingil, Zeki Yılmaz, İBB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden ve Mustafa Çetinkaya.

CHP'nin yerel seçimlerde İBB ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı

CHP’nin Kartal belediye başkan aday adayları açıklandı