0553 313 94 23

Mehmet Bayram: “Suyu az tüketen ürünlere destek arttırılmalı”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, suyu az tüketen ürünlere desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
Mehmet Bayram: “Suyu az tüketen ürünlere destek arttırılmalı”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, suyu az tüketen ürünlere desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.


Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman genelinde yaklaşık 350 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını belirterek, “Çiftçilerimiz bu mahsulden para kazanmak için büyük risk alıyor. Artan girdi maliyetleri karşısında ise bu yıl mısır üreticisini zor bir yıl bekliyor. İbrala barajı tarım sahasının dışında üretim yapan üreticilerinin derin kuyularla sulama yaptıkları, artan enerji fiyatları ile de para kazanmanın artık çok zor" dedi.


Çiftçilerin üretiminden uzaklaşmaması gerektiğini ve bunun için de üreticiye verilen desteğin artırılması gerektiğini kaydeden Bayram, "Karaman’da suyu az kullanan ürün deseninde üretim yapılmasını sürekli dile getiriyoruz. Son yıllarda buğday, arpadan para kazanamayan çiftçilerimiz, bu ürünü ekmekten vazgeçerek alternatif ürün olarak mısıra yönelmesi ile birlikte Karaman’da buğday rekoltesi her geçen yıl düşüyor. Devletimizin hububata verilen destekleri arttırması halinde üreticilerimiz suyu az kullanan maliyeti mısıra göre daha az olan hububat üretimine tekrar döneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde kozalak boyamanın en kolay yolunu açıklıyoruz!
    1. Evde kozalak boyamanın en kolay yolunu..
    2. Yeditepe’den Pekin’de öğrenim fırsatı
    3. "Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan..
    4. Endonezya, Avrupa, Avustralya ve..
    5. Güney Adana Kalkınma Programı..
    6. Basın örgütü 'acil' 10 kişilik..
    7. Haziran’da en fazla limon arttı..
    8. Batı Akdeniz’den 6 ayda 921 milyon..
    9. 4 belediye başkanlı düğün
    10. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    11. FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    12. Ülkesinden getirdiği ilaçları satan..
    13. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası..
    14. OSMEK’te yaz dönemi başladı
    15. Fiyat artışları (2)
    16. Atletizmde 13 madalya
    17. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    18. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    19. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    20. Dikili-Midilli seferleri başladı
    21. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    22. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    23. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    24. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    25. Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
    26. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    27. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    28. Selde kaybolan 2 kişiyi arama..
    29. Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret..
    30. Düzce’de çarşıya gitmek içine evden..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz