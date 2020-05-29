Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mehmet Baykan kimdir? 1964 yılında Konya’da doğan Mehmet Baykan, ilk spor yöneticiliğine 1988 yılında Konya Taşkentspor Kulübü’nde başladı. Konya Futbol İl Temsilciliği ve Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendikten sonra 1998 – 2011 yılları arasında 13 yıl boyunca aralıksız olarak Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’nı yürüttü. Baykan, 2 yıl süre ile de Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Spor Danışmanlığı görevinde bulundu.

2001 yılında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Mehmet Baykan, 2007’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması” ile ödüllendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda çeşitli dönemlerde görevler alan Mehmet Baykan, ilk kez 2004 – 2006 yılları arasında Dr. Levent Bıçakcı başkanlığında TFF Yönetim Kurulu üyesi oldu. Ardından 14 Şubat 2008’den Haziran 2011’e kadar da önce merhum Hasan Doğan, daha sonra da Mahmut Özgener başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’nda asil üye olarak bu göreve devam etti. 29 Haziran 2011’de Mehmet Ali Aydınlar başkanlığında oluşturulan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi’nde tekrar görev alan Baykan, amatörlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Baykan, son olarak 27 Şubat 2012 tarihinde seçilen Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’na seçildi.

Futbolun yanı sıra Tekvando Federasyonu ve İzcilik Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Mehmet Baykan, 1999 ve 2009’da düzenlenen Türk Spor Şuralarında Şura üyeliğinin yanı sıra 2009 Şurası’nda divan başkan yardımcılığı da yaptı.

Mehmet Baykan, Aralık 2009’da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevine getirildi. 08 Ekim 2011 tarihinde yapılan genel kurulda yeniden genel başkanlığa seçilen Baykan, Temmuz 2012 tarihiyle bu görevini devretti.

Mehmet Baykan, spor federasyonlarının özerkleşmesi ve spor kulüpleri kanunu çalışmalarına bakanlık ve genel müdürlük bazında katkılarda bulundu. Baykan, Bisiklet, Tekvando, Halter gibi federasyonların genel kurullarında divan başkanlıklarının yanı sıra bir süre Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimini kayyum olarak da üstlendi.

Mehmet Baykan, 2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

9 Eylül 2011 tarihinden itibaren Spor Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Mehmet Baykan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.