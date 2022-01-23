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Medya Mehmet Barlas yazdı! Birileri yine avucunu yalayacak
Medya

Mehmet Barlas yazdı! Birileri yine avucunu yalayacak

Mehmet Barlas, Adnan Menderes'i idam eden zihniyetin şimdi nefretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kustuğuna dikkat çekti. Barlas, söz konusu zihniyet ne kadar uğraşsa da iktidara gelemeyeceğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 12:57:00 -
Mehmet Barlas yazdı! Birileri yine avucunu yalayacak

Mehmet Barlas, Adnan Menderes'i idam eden zihniyetin şimdi nefretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kustuğuna dikkat çekti. Barlas, söz konusu zihniyet ne kadar uğraşsa da iktidara gelemeyeceğine işaret etti. İşte birilerini hayal kırıklığına uğratacak o yazı:

"(...) Demokratik kültürü küfürbazlık haline dönüştüren kişiler siyaseti bu zannettiriyor.

Sanki Türkiye'de hukuk yok ve gerekirse bir başbakan, hakaret etmekten öte idam da edilebiliyor.

Mesela, 20. yüzyılın ikinci yarısında bir başbakanı idam edip bir cumhurbaşkanını müebbet hapse mahkûm etmedik mi?

O günleri özleyenler şimdi nefretlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kusuyorlar.

Bu böyle gitmez, ne dünya savaşı olur, ne de küfürbazlar Türkiye'de iktidara gelir."

 

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