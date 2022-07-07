  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Mehmet Barlas: Kabusu geri döndürmek istiyorlar
Korona Virüs

Mehmet Barlas: Kabusu geri döndürmek istiyorlar

Gazeteci Mehmet Barlas, "Salgın kâbusunu geri döndürmek için birileri yeniden çaba sarf etmeye başladı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 11:50:00 -
Mehmet Barlas: Kabusu geri döndürmek istiyorlar

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, koronavirüs salgınına dair ezber bozan sözler sarf etti.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Salgın kâbusunu geri döndürmek için birileri yeniden çaba sarf etmeye başladı. Kovid-19 yüzünden İngiltere'de, Fransa'da ve İtalya'da plajlara girişler yasaklandı. Ekranlarda ilgiye alışmış profesörler sürekli "hastalık yayılıyor" yaygarası yapıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği bir gerçek var, o da "hastalık artsa da hastalar artmıyor". Hastaneler dolmuyor. Yani mevsimsel grip olağan akışında seyrediyor. Buna rağmen maske zorunluluğu bazı ülkelerde tartışılmaya başlandı. Amerika kamuoyunda ise maske artık tıbbi değil sembolik bir hâl aldı ve çok ciddi tepkiler var. Maske taktırmayı başarırlarsa daha çok aşı satacağını düşünen ilaç şirketleri de aşı telkinine başladı. Ancak bu sırada Kanada'da 13.6 milyon doz AstraZeneca Kovid- 19 aşısı, ülke içinde ve dışında alıcı bulunamadığı için çöpe atılacak. Yani aşı ve Kovid salgını konusunda kafalar çok karışık.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osman

sen doktormusun?

Muharrem

Belli bir kesim devlete zarar vermek için çeşitli organizasyon hazırlayıp uygulama çabasına giriyorlar bu fırsatçılara aldanmayın bilim kurulu maske yasağını kaldırmadı tedirgin olan kronik hasta olanlar taksın tüm islam aleminin mübarek kurban bayramı kutlu olsun Allah’a emanet olun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23