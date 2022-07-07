Mehmet Barlas: Kabusu geri döndürmek istiyorlar

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, koronavirüs salgınına dair ezber bozan sözler sarf etti.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Salgın kâbusunu geri döndürmek için birileri yeniden çaba sarf etmeye başladı. Kovid-19 yüzünden İngiltere'de, Fransa'da ve İtalya'da plajlara girişler yasaklandı. Ekranlarda ilgiye alışmış profesörler sürekli "hastalık yayılıyor" yaygarası yapıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği bir gerçek var, o da "hastalık artsa da hastalar artmıyor". Hastaneler dolmuyor. Yani mevsimsel grip olağan akışında seyrediyor. Buna rağmen maske zorunluluğu bazı ülkelerde tartışılmaya başlandı. Amerika kamuoyunda ise maske artık tıbbi değil sembolik bir hâl aldı ve çok ciddi tepkiler var. Maske taktırmayı başarırlarsa daha çok aşı satacağını düşünen ilaç şirketleri de aşı telkinine başladı. Ancak bu sırada Kanada'da 13.6 milyon doz AstraZeneca Kovid- 19 aşısı, ülke içinde ve dışında alıcı bulunamadığı için çöpe atılacak. Yani aşı ve Kovid salgını konusunda kafalar çok karışık.