FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun eniştesi enselendi!
FETÖ üyeliğinden tutuklu olan Mehmet Baransu'nun eniştesi, Yunus Ç., sahte sürücü belgesi ile yakalandı.02 Mart 2019 Cumartesi 13:52
Ankara'da, Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda, TSK'den ihraç edilen eski kurmay pilot binbaşı Yunus Ç.'ye kimlik kontrolü yaptı.
Kimliğinin olmadığını ileri süren şüphelinin tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, Yunus Ç. üzerinde yaptıkları aramada kardeşi Sedat Ç. adına düzenlenmiş sürücü belgesi buldu.
Mehmet Baransu'nun eniştesi çıktı
AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, söz konusu sürücü belgesinin ABD'deki FETÖ üyelerince hazırlanmış olduğu tespit edildi.
Resmi belgede sahtecilikten işlem yapılan şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu Mehmet Baransu'nun eniştesi olduğu öğrenildi.
FETÖ üyeliğinden aranıyordu
GBT sorgulaması yapılan şüphelinin İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan (FETÖ/PDY) arandığı tespit edildi. Sağlık muayenesinin ardından şüphelinin Yenimahalle İnfaz Bürosu'na teslim edildiği öğrenildi.
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