Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişinin on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların beraatini istedi.



Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumlarının tespiti için İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Bölümü'nde görev yapan 3 öğretim görevlisinden oluşan bilirkişi heyetinden istenen raporun geldiğini tutanağa yazdırdı.

Raporda, yaya olan Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın, tamamen motorlu taşıt seyri için tahsis edilmiş bir alana, kurallara aykırı olarak girip hızla yaklaşan taşıtların önüne çıkmak suretiyle can emniyetlerini büyük tehlikeye attıkları gerekçesiyle olayın meydana gelişinde tamamen kusurlu bulundukları belirtildi.

Sanık sürücüler Cengiz Aktaş ile Mehmet Görkem Demirbaş'ın ise olay sırasında nizami hız sınırlarının üzerinde seyirde bulunduklarına dair sabit delil olmadığı ve hatalı davranışlarını sabit kılacak sonuçlara varılamadığı anlatılan raporda, sanıkların bu nedenle olayda kusursuz olduğu yönünde görüş bildirildi.



Söz verilen müşteki avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, dava kapsamında 4. kez bilirkişi raporu alındığına işaret ederek, "Sunulan bilirkişi raporu dayanaksız ve delilsizdir. Görüntülerde çok açık görülmektedir ki hava koşulu, hız durumu, aydınlık durumu tespit edilebilir şekildedir ama bilirkişiler bunların hiçbirine değinmemiştir. Bu nedenle kaza anına ilişkin görüntülerin izlenmesini talep ediyoruz." dedi.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, kaza anına ilişkin görüntüleri izledi.

Müşteki avukatlarından Rana Genişkaya da yeniden bilirkişi raporu alınmasını, olay yerinde keşif yapılmasını ve sanıkların tutuklanmasını istedi.

Bu sırada söz alan baba Ali Ayvalıtaş, "Ben de araba kullanıyorum. Olay yerine belki 10 sefer gittim. 160-170'le durabildim. Adam resmen çocukların üstüne sürmüş. Benim oğlum asker olacaktı. İçim yanıyor. Acımayın bana ama adaleti sağlayın. Allah aşkına tutuklayın sanıkları." diye konuştu.

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, önceki bilirkişi raporlarıyla, son gelen rapor arasında bir çelişki bulunmadığını söyledi.

- Sanıklara beraat talebi

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Akın, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, dosyada mevcut olan 21 Kasım 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporu, 15 Nisan 2019 tarihinde hazırlanan 3 kişilik bilirkişi heyeti raporu ve diğer belgelerden, sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın mahkumiyetlerine yeter delil elde edilemediğinden üzerlerine atılı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Söz verilen müşteki avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, süre istedi.

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş da "Mütalaaya katılıyorum. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanık Cengiz Aktaş da mütalaaya katıldığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarınca olay yerinde keşif yapılması, yeniden bilirkişi raporu alınması taleplerini, yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle reddetti.

Sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri de reddeden heyet, müşteki avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gezi Parkı olaylarına destek vermek için 2 Haziran 2013 gecesi, Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi'nde düzenlenen eylem sırasında aralarında Mehmet Ayvalıtaş ile kuzeni Seyit Kartal'ın da olduğu bir grubun yolu trafiğe kapatmak istediği kaydediliyor.



Sanık Görkem Demirbaş ile sanık taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştığı belirtilen iddianamede, kazada 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği, Seyit Kartal'ın ise yaralandığı anlatılıyor.



İddianamede, sanıklar Demirbaş ile Aktaş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



