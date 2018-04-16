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Dolandırıcı Mehmet Aydın ortaya çıktı...Keyfi yerinde!

Binlerce insanın dolandırılarak mağdur edildiği Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var. Otelde gecelik oda fiyatları ise 20 bin liraya kadar çıkıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:32
Dolandırıcı Mehmet Aydın ortaya çıktı...Keyfi yerinde!

Çiftlik Bank adı altında onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

DUBAİ’DE LÜKS OTELDE

Mehmet Aydın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı.  Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var.  Otel,  Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri... Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor. 

BİTCOİN İŞLEMLERİNE DEVAM

Mehmet Aydın’ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaştı.  Bu detaylara göre Aydın’ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış var... 

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak  aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. (Milliyet)

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:32
  1. Çiftlik Bank
  2. Mehmet Aydın
  3. Dubai

YORUM YAZ

  • OsmanOsman6 sa önce
    ...Bir dünya işi varken bu tosunlamı ugrasıcak ...
  • bufatbufat7 sa önce
    Kusura bakmayın çiftlikbank madurları. Allah bilir süreç içerisinde etrafınıza bol bol akıl dağıtıınız. Çevrenize bir bakın hangi sermaye sahibi bu oyuna gelmiş. Nerede varmış böyle bir kazanç. Çalışmadan kazanmak. Bir kere islamın fıtratına aykırı.
  • Yunus16Yunus168 sa önce
    VATAN HAİNLERİNİN % 5 BİLE PAKETLENMEDİ? SIRA BUNA MI GELDİ?? PARA LARINI KAPTIRMASAYDILAR. FAİZ DELİLERİ HAVA DAN TERLEMEDEN PARA KAZANMAK İSTEYENLERE DEVLETİN RESMİ BANKALARI DOYURMADI MI?? BAŞKA HİÇ İŞİMİZ KALMADI BU KAÇAK LA UĞRAŞACAĞIZ. ÖNCE FETÖ CÜLER PKK LILAR PAKETLENSİN.
  • abbas yolcuabbas yolcu8 sa önce
    mit,o tosunu değil,o tosun milleti soyarken'bank'ibaresini kullanırken uyuyan bürokratı paket etmelidir!!
  • demirdemir9 sa önce
    mit bunu derhal bhohçalasın getirsin bae den
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