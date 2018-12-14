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Mehmet Aurelio, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Eski milli futbolcu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı

14 Aralık 2018 Cuma 15:57
Mehmet Aurelio, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı


ÇORUM (AA) - TFF 3. Lig takımlarından Çorum Belediyespor'un teknik direktörü Mehmet Aurelio, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Brezilya asıllı ilk milli futbolcusu olan ve ilk teknik direktörlük deneyimini de Çorum Belediyespor'da yaşayan Mehmet Aurelio, kulüp tesislerindeki ofisinde AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" fotoğrafını oylayan Aurelio, "yaşam" kategorisinde ise oyunu Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına verdi.

Aurelio, "spor" kategorisinde ise Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Aurelio, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Haber kategorisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı fotoğrafı çok beğendiğini dile getiren Aurelio, "Recep Tayyip Erdoğan başarılı bir başkan. Bu fotoğrafı çok beğendim. Yaşam kategorisinde de caminin olduğu fotoğraf güzeldi. Spor kategorisinde ise şampiyon sporcumuzun olduğu fotoğraf ilgimi çekti. Milli sporcumuz Ramil'in şampiyon olduğunda çekilen fotoğraf da çok güzel. Ülkemiz ve bütün sporcular için önemli bir başarı elde etmiş oldu." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:57
  1. Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları
  2. Çorum
  3. Futbol
  4. Mehmet Aurelio

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