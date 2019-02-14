Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mehmet Aslan

İYİ Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusu merak konusu olmuştu. CHP ile yerel seçim ittifakı kuran İYİ Parti İstanbul'da bazı ilçelerde aday çıkartacak. İYİ Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından Kağıthane belediye başkan adayı açıklandı. İYİ Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mehmet Aslan oldu. Peki Mehmet Aslan kimdir? Mehmet Aslan nereli ve kimin oğlu? Mehmet Aslan hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Aslan kimdir?

1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçiren Aslan, 10 yaşına geldiğinde Paris'e gönderildi. İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan, eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor. Siyasete atılarak, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan Aslan, şu anda İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.